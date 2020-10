Previsioni Meteo, illusione di Ottobrata: nuova ondata di maltempo nel weekend, i primi dettagli per Sabato e Domenica (Di giovedì 8 ottobre 2020) Previsioni Meteo – illusione Ottobrata per l’Italia. Il sole splendente di oggi su gran parte del paese, salvo fastidi sul medio-basso Adriatico e al Sud, e ancora l’ampio soleggiamento e la stabilità per domani, venerdì 9 ottobre, saranno transitori. Nessuna alta pressione duratura in vista. Già dal weekend, soprattutto da Domenica, arriverà un’altra intensa perturbazione atlantica che darà il via, poi, a una fase perturbata che, con buona probabilità, persisterà per gran parte della prossima settimana. Il weekend, tuttavia non sarà tutto compromesso. La giornata di Sabato trascorrerebbe ancora con ampio soleggiamento, ma già con un aumento di nubi su ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020)per l’Italia. Il sole splendente di oggi su gran parte del paese, salvo fastidi sul medio-basso Adriatico e al Sud, e ancora l’ampio soleggiamento e la stabilità per domani, venerdì 9 ottobre, saranno transitori. Nessuna alta pressione duratura in vista. Già dal, soprattutto da, arriverà un’altra intensa perturbazione atlantica che darà il via, poi, a una fase perturbata che, con buona probabilità, persisterà per gran parte della prossima settimana. Il, tuttavia non sarà tutto compromesso. La giornata ditrascorrerebbe ancora con ampio soleggiamento, ma già con un aumento di nubi su ...

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Le previsioni meteo per domani, venerdì 9 ottobre Il Post Meteo Lucca: discreto giovedì, variabile venerdì, piogge sabato

Meteo Lucca. Previsioni meteo Lucca, giovedì, 8 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura ...

Meteo Lucca. Previsioni meteo Lucca, giovedì, 8 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura ...