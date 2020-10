Previsioni Meteo, continue ondate di maltempo di origine atlantica sull’Italia per altri 10-15 giorni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Abbiamo già prospettato in diverse nostre tendenze sul lungo periodo, l’ipotesi di un ottobre decisamente umido è instabile, esposto in prevalenza a una circolazione occidentale o nordoccidentale a matrice atlantica o anche sub-polare marittima, in alcune fasi, e spesso penetrante fino alle aree centrali o anche centro-meridionali del nostro bacino. Un mese autunnale, insomma, caratterizzato da una ricorrente instabilità e questo trend iniziale, oltre a trovare conferma nei fatti, nel corso di questa prima settimana, sembrerebbe protrarsi per gran parte del mese, almeno fino al 20 o anche oltre, secondo le ultimissime elaborazioni sul medio-lungo periodo. Analizzando i dati in nostro possesso, infatti, si prospetta un lungo periodo all’insegna una media circolazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020)– Abbiamo già prospettato in diverse nostre tendenze sul lungo periodo, l’ipotesi di un ottobre decisamente umido è instabile, esposto in prevalenza a una circolazione occidentale o nordoccidentale a matriceo anche sub-polare marittima, in alcune fasi, e spesso penetrante fino alle aree centrali o anche centro-meridionali del nostro bacino. Un mese autunnale, insomma, caratterizzato da una ricorrente instabilità e questo trend iniziale, oltre a trovare conferma nei fatti, nel corso di questa prima settimana, sembrerebbe protrarsi per gran parte del mese, almeno fino al 20 o anche oltre, secondo le ultimissime elaborazioni sul medio-lungo periodo. Analizzando i dati in nostro possesso, infatti, si prospetta un lungo periodo all’insegna una media circolazione ...

SkySportF1 : ?? Freddo in arrivo al Nurburgring? Le previsioni per il weekend #EifelGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare e @TV2000it hanno siglato un accordo di collaborazione per le previsioni meteo. A partire da… - InMeteo : NEWS: Previsioni meteo: week-end di maltempo, lunedì estremo al sud! - meteoredit : Il tempo nel fine settimana: consulta le previsioni #meteo aggiornate su Meteored Italia. ??? Qui i dettagli:… - LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam -