Presidenziali USA, sfida tra i vicepresidenti Mike Pence e Kamala Harris: «Sto parlando io» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le 4 candidate democratiche alla Casa Bianca sfoglia la gallery "I am Speaking", "Mr President ora sto parlando io" dice ferma Kamala Harris al vicepresidente in carica Mike Pence dopo essere stata interrotta, non per la prima volta, durante il secondo dibattito più atteso della campagna elettorale per la presidenza Usa, mentre rispondeva ad una domanda sulla gestione del coronavirus. Leggi anche › Biden: «Clown». Trump: ...

