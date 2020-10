Presidenziali | sfida Harris-Pence | una lezione per Trump e Biden

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Alla fine sembra che abbia vinto una mosca. Si parla sui social più dell’insetto che si è posato per alcuni minuti sui capelli bianchi del vicepresidente Mike Pence che dell’effettivo contenuto del confronto con la candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris. Con il presidente in panchina causa Covid il dibattito fra i vice, separati da un plexiglas, ha acquisito un valore che non aveva da tempo. https://twitter.com/nypost/status/1314030573111959552/photo/1