Presidenziali, Harris: Trump su virus è il più grosso fallimento della storia Usa (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'La gestione dell'amministrazione Trump della pandemia e' stato il più grosso fallimento della storia americana'. E' questo il principale colpo assestato da Kamala Harris nel duello tv con Mike Pence ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'La gestione dell'amministrazionepandemia e' stato il piùamericana'. E' questo il principale colpo assestato da Kamalanel duello tv con Mike Pence ...

repubblica : 'Biden è stupido e pazzo. Harris più a sinistra di Sanders'. I tweet di Trump a poche ore dal dibattito dei vice - angiuoniluigi : RT @repubblica: Cravatta rossa per Pence, vestito scuro e perle per Harris: così lo stile dei candidati parla agli elettori Usa [di MASSIMO… - bizcommunityit : Kamala Harris contro Mike Pence: il dibattito. Scontro su Covid e #tasse. Harris ribatte tre volte a Pence che la i… - globenoteslive : Cravatta rossa per Pence, vestito scuro e perle per Harris: così lo stile dei candidati parla agli elettori Usa… - RSInews : Pence e Harris ai ferri corti Presidenziali USA: le polemiche sulla gestione della pandemia hanno dominato il dibat… -