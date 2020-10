Prende farmaci oppure no? Donald Trump intervistato si contraddice, sorge un clamoroso sospetto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un Donald Trump in confusione, quello che ha detto la sua nel corso di un'intervista telefonica a Fox News, prima intervista dalla positività al coronavirus, di cui dà conto Dagospia. Il nodo è semplice: ma il presidente degli Stati Uniti assume medicine oppure no? Il punto è che The Donald si è contraddetto: "Mi sento perfettamente. Non credo proprio di essere contagioso. Non prendo quasi nulla", ha affermato. Salvo aggiungere a strettissimo giro di posta: "Prendo gli steroidi, ma non sono forti. Sono in perfetta forma". Insomma, la confusione regna sovrana. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto di aver contratto il Covid-19 a un evento per il suo candidato alla Corte Suprema o a un evento per le famiglie dei caduti dell'esercito, entrambi tenuti alla Casa Bianca. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unin confusione, quello che ha detto la sua nel corso di un'intervista telefonica a Fox News, prima intervista dalla positività al coronavirus, di cui dà conto Dagospia. Il nodo è semplice: ma il presidente degli Stati Uniti assume medicineno? Il punto è che Thesi è contraddetto: "Mi sento perfettamente. Non credo proprio di essere contagioso. Non prendo quasi nulla", ha affermato. Salvo aggiungere a strettissimo giro di posta: "Prendo gli steroidi, ma non sono forti. Sono in perfetta forma". Insomma, la confusione regna sovrana. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto di aver contratto il Covid-19 a un evento per il suo candidato alla Corte Suprema o a un evento per le famiglie dei caduti dell'esercito, entrambi tenuti alla Casa Bianca. ...

E ancora, mercoledì in un video, Trump ha detto di essersi curato con il Regeneron, un farmaco sperimentale: "Penso che sia stata una benedizione di Dio aver preso Il Covid. Questa è stata una ...

