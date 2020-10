Premio Nobel per la letteratura: assegnato oggi a Louise Glück (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giunta adesso la notizia: a vincere il Premio Nobel per la letteratura è una donna. La vincitrice è Louise Glück poeta e saggista americana. A vincere il Premio più importante per la letteratura è stata proprio lei Louise Glück. Poeta e saggista americana, Louise Glück si è aggiudicata il Premio grazie ad un merito non … L'articolo Premio Nobel per la letteratura: assegnato oggi a Louise Glück è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giunta adesso la notizia: a vincere ilper laè una donna. La vincitrice èGlück poeta e saggista americana. A vincere ilpiù importante per laè stata proprio leiGlück. Poeta e saggista americana,Glück si è aggiudicata ilgrazie ad un merito non … L'articoloper laGlück è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

