Premio Nobel per la letteratura a Louise Gluck (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la letteratura è andato alla poetessa Louise Gluck, 77 anni, figura di spicco della letteratura contemporanea americana. E’ stata premiata, si legge nella motivazione dell’Accademia svedese, “per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”.Louise Glùck è nata a New York in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi ed è cresciuta a Long Island. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dodici antologie di poesie. Nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia per la sua collezione The Wild Iris, ottenendo così il primo di una lunga serie di riconoscimenti. Nel 2014 ha vinto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ilper laè andato alla poetessa, 77 anni, figura di spicco dellacontemporanea americana. E’ stata premiata, si legge nella motivazione dell’Accademia svedese, “per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”.Glùck è nata a New York in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi ed è cresciuta a Long Island. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dodici antologie di poesie. Nel 1993 ha vinto ilPulitzer per la poesia per la sua collezione The Wild Iris, ottenendo così il primo di una lunga serie di riconoscimenti. Nel 2014 ha vinto il ...

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Einaudieditore : Nel 2006 avevamo pubblicato un'antologia intitolata Nuovi poeti americani. Tra gli autori c'era anche la vincitrice… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - PaolaCo91929530 : RT @NovelliGnovelli: Genetista Novelli, 'con 'taglia e cuci' premio Nobel al Dna come farmaco' - pianta968 : RT @Antonio79B: 'Ti sei seduto accanto al letto e mi hai guardato. Poi mi baciasti - cera bollente sulla mia fronte. Volevo che lasciasse u… -