Premio Nobel per la Letteratura 2020, la vincitrice è la poetessa americana Louise Glück

Oggi, giovedì 8 ottobre 2020, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del Premio Nobel per la Letteratura 2020, l'ambito riconoscimento assegnato annualmente dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Si tratta di Louise Glück, figura di spicco -sottolinea l'Accademia Svedese – della Letteratura contemporanea americana. Louise Glück è nata a New York in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi ed è cresciuta a Long Island. Nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia per la sua collezione The Wild ...

