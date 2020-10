Premio Nobel per la Chimica: il DNA come farmaco “è diventato realtà attraverso il taglia e cuci” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il Dna come farmaco è diventato realtà attraverso il ‘taglia e cuci’ premiato con il Nobel“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Giuseppe Novelli, genetista dell’Università di Roma Tor Vergata, commentando il Premio Nobel per la Chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per aver contribuito a riscrivere il codice della vita. “Tutti i laboratori del mondo si occupano di Dna oggi: per leggerlo, per decifrarlo, per analizzarlo, per utilizzarlo, per smontarlo, per ricomporlo e trasferirlo da una cellula a un’altra o da una specie ad un’altra. Jennifer Doudna e i suoi colleghi hanno scoperto un modo semplice, ma rivoluzionario per ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il Dnarealtàil ‘e cuci’ premiato con il“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Giuseppe Novelli, genetista dell’Università di Roma Tor Vergata, commentando ilper laa Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per aver contribuito a riscrivere il codice della vita. “Tutti i laboratori del mondo si occupano di Dna oggi: per leggerlo, per decifrarlo, per analizzarlo, per utilizzarlo, per smontarlo, per ricomporlo e trasferirlo da una cellula a un’altra o da una specie ad un’altra. Jennifer Doudna e i suoi colleghi hanno scoperto un modo semplice, ma rivoluzionario per ...

RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - vivranda : RT @ilpost: Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letteratura. Il modo… - JOSESPQR12571 : RT @SkyTG24: Premio Nobel per la Letteratura 2020, oggi l'annuncio del vincitore -