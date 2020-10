Premio Nobel letteratura alla poetessa statunitense Louise Gluck (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Premio Nobel 2020 per la letteratura è stato attribuito alla poetessa statunitense Louise Glück "per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende l'esistenza individuale universale". Glück, 77 anni, vive a Cambridge, Massachusetts. Nata a New York il 22 aprile 1943, è professore aggiunto all'università di Yale. Con la sua poesia evoca schegge memoriali rielaborando temi come l'isolamento e la solitudine, in un tono insieme colloquiale e meditativo. Vincitrice del Premio Pulitzer nel 1994 con la raccolta "L'iris selvatico" ("The Wild Iris", 1993), ha convinto i critici per lo stile controllato ed elegante con cui assorbe lunghe sequenze narrative di tratto confessionale che ricordano la poesia di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il2020 per laè stato attribuitoGlück "per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende l'esistenza individuale universale". Glück, 77 anni, vive a Cambridge, Massachusetts. Nata a New York il 22 aprile 1943, è professore aggiunto all'università di Yale. Con la sua poesia evoca schegge memoriali rielaborando temi come l'isolamento e la solitudine, in un tono insieme colloquiale e meditativo. Vincitrice delPulitzer nel 1994 con la raccolta "L'iris selvatico" ("The Wild Iris", 1993), ha convinto i critici per lo stile controllato ed elegante con cui assorbe lunghe sequenze narrative di tratto confessionale che ricordano la poesia di ...

