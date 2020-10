Premio Nobel 2020 per la Chimica tutto al femminile, Charpentier: “Un messaggio positivo per le ragazze che vorrebbero seguire la strada della ricerca” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Premio Nobel 2020 per la Chimica è stato assegnato a due donne: Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna per lo “sviluppo di un metodo per la scrittura del genoma“. Le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica “taglia-incolla” del Dna che consente di riscrivere il codice della vita. E’ la prima volta che un Premio scientifico viene vinto da un duo tutto al femminile. La genetista francese Emmanuelle Charpentier spera con la sua vittoria di mostrare alle ragazze che “niente è impossibile“. “Io spero che questo dia anche l’immagine di una scienza più moderna – ha detto poco dopo l’annuncio del ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilper laè stato assegnato a due donne: Emmanuellee Jennifer A. Doudna per lo “sviluppo di un metodo per la scrittura del genoma“. Le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica “taglia-incolla” del Dna che consente di riscrivere il codicevita. E’ la prima volta che unscientifico viene vinto da un duoal. La genetista francese Emmanuellespera con la sua vittoria di mostrare alleche “niente è impossibile“. “Io spero che questo dia anche l’immagine di una scienza più moderna – ha detto poco dopo l’annuncio del ...

