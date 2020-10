Premier League al Governo britannico | “Perché concerti sì e stadi no?”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il calcio deve essere trattato in modo equo. È questa la richiesta di Richard Masters, amministratore delegato della, al. In un’intervista al Times Masters ha detto di aver accolto con favore il ritorno del pubblico aisottolineando però che nelle misure adottate daldovrebbero essere inclusi anche gli. “Stiamo iniziando a vedere il ritorno degli spettatori paganti a certi eventi e crediamo che il calcio dovrebbe essere autorizzato a fare lo stesso – ha detto Masters -. Il calcio ha bisogno della sua voce, abbiamo bisogno che i tifosi tornino negliper fornire quell’ingrediente mancante“.

I 5 affari sfumati in Premier League. Andiamo a vedere cinque trattative che non sono andate a buon fine nell'ultima sessione di mercato.