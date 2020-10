Premier Conte su Coronavirus | “Mascherine anche a casa se si invitano parenti”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilinterviene nuovamente sulle misure da mettere in pratica contro ile invita tutti gli italiani a utilizzare le mascherine non solo nei luoghi affollati o all’aperto mainqualora si invitino amici o familiari. Farlo è importante, sottolinea il, perché consente di abbassare i rischi di contagi e evitare una tanto temuta seconda ondata.su: mascherinein famiglia dobbiamo stare attenti, la raccomandazione del governo è indossare la mascherina e mantenere le distanzequando si ricevono amici o parenti a. Nei ...

AnnalisaChirico : Ad oggi lo stato d’emergenza, con i poteri speciali x il premier Conte, è stato talmente risolutivo che: ci sn atte… - Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo rigore anche nelle case private, in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti ma… - rtl1025 : ?? La raccomandazione del governo è indossare la '#mascherina e mantenere le regole di distanza' anche quando si ric… - PonytaEle : RT @riktroiani: Nell'articolo de @LaVeritaWeb il Premier Conte invita tutti a mantenere la #mascherina a casa se s'invitano parenti e amici… - riktroiani : Nell'articolo de @LaVeritaWeb il Premier Conte invita tutti a mantenere la #mascherina a casa se s'invitano parenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Conte

Il premier Conte interviene nuovamente sulle misure da mettere in pratica contro il Coronavirus e invita tutti gli italiani a utilizzare le mascherine non solo nei luoghi affollati o all’aperto ma ...Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Quando si tratta di controllare il flusso della migrazione illegale, i paesi del Mediterraneo come ...