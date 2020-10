Pozzuoli, prenotazioni non rispettate: caos per i tamponi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Mancato rispetto degli orari di prenotazione: caos nel Pronto Soccorso e nel padiglione Covid dell’ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie. Una lunga fila di auto con persone che dovevano eseguire il tampone ha mandato in crisi la gestione delle operazioni a Pozzuoli. All’ospedale flegreo i tamponi vengono effettuati infatti solo su prenotazione con definizione del giorno e dell’orario. In molti però si sono presentati in maniera spontanea. Stamattina, invece, tutti i prenotati si sono recati al nosocomio in orario di apertura del padiglione Covid per eseguire il tampone generando il caos nell’area ospedaliera. Con la situazione che è tornata alla normalità solo intorno alle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Mancato rispetto degli orari di prenotazione:nel Pronto Soccorso e nel padiglione Covid dell’ospedale civile di, Santa Maria delle Grazie. Una lunga fila di auto con persone che dovevano eseguire il tampone ha mandato in crisi la gestione delle operazioni a. All’ospedale flegreo ivengono effettuati infatti solo su prenotazione con definizione del giorno e dell’orario. In molti però si sono presentati in maniera spontanea. Stamattina, invece, tutti i prenotati si sono recati al nosocomio in orario di apertura del padiglione Covid per eseguire il tampone generando ilnell’area ospedaliera. Con la situazione che è tornata alla normalità solo intorno alle ...

leone52641 : RT @mattinodinapoli: Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt - mattinodinapoli : Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli prenotazioni Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt Il Mattino Napoli/Pozzuoli, tutti in fila disordinatamente: ore di coda per sottoporsi al tampone

fatto il tampone. Problemi ancora più evidenti a Pozzuoli, dove il mancato rispetto degli orari di prenotazione ha creato momenti di caos nell’area del Pronto Soccorso e del padiglione Covid ...

Covid a Pozzuoli, è caos tamponi: prenotazioni non rispettate, sistema in tilt

Il mancato rispetto degli orari di prenotazione ha creato questa mattina momenti di caos nell'area del pronto soccorso e del padiglione Covid dell'ospedale civile di Pozzuoli, Santa ...

fatto il tampone. Problemi ancora più evidenti a Pozzuoli, dove il mancato rispetto degli orari di prenotazione ha creato momenti di caos nell’area del Pronto Soccorso e del padiglione Covid ...Il mancato rispetto degli orari di prenotazione ha creato questa mattina momenti di caos nell'area del pronto soccorso e del padiglione Covid dell'ospedale civile di Pozzuoli, Santa ...