Pomezia, chiesto finanziamento per riqualificazione del litorale di Torvaianica: i dettagli (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Giunta comunale di Pomezia ha presentato richiesta di finanziamento per la riqualificazione del litorale di Torvaianica. Si tratta del progetto esecutivo per il completamento del marciapiede sul lungomare delle Meduse, nel tratto compreso da via Atene a via Stoccolma. «Un intervento importante – rileva l’Assessore Federica Castagnacci – che ci consentirà di completare i marciapiedi lato mare da via Atene al confine con il Comune di Ardea valorizzando i varchi pedonali, abbattendo le barriere architettoniche e integrando la rete di connettività esistente e il sistema di videosorveglianza a protezione dei varchi pedonali a mare e degli attraversamenti stradali». «Il Lungomare delle Meduse e piazza Ungheria – evidenzia il Sindaco Adriano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Giunta comunale diha presentato richiesta diper ladeldi. Si tratta del progetto esecutivo per il completamento del marciapiede sul lungomare delle Meduse, nel tratto compreso da via Atene a via Stoccolma. «Un intervento importante – rileva l’Assessore Federica Castagnacci – che ci consentirà di completare i marciapiedi lato mare da via Atene al confine con il Comune di Ardea valorizzando i varchi pedonali, abbattendo le barriere architettoniche e integrando la rete di connettività esistente e il sistema di videosorveglianza a protezione dei varchi pedonali a mare e degli attraversamenti stradali». «Il Lungomare delle Meduse e piazza Ungheria – evidenzia il Sindaco Adriano ...

La Giunta comunale di Pomezia ha presentato richiesta di finanziamento per implementare il sistema di videosorveglianza sul territorio, in particolare nelle aree di Santa Palomba e Torvaianica. Il ...

