Polonia-Italia: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Terzo impegno per l'Italia di Roberto Mancini nella Nations League. La nazionale, reduce dal sei a zero rifilato in amichevole alla Moldavia, vuole vincere per chiudere la pratica. L'Italia è infatti prima nel proprio girone con 4 punti. Piccola curiosità statistica: Italia e Polonia si erano incontrate anche nella passata edizione della Nations League. Corsi e ricorsi storici. Le scelte dell'Italia Rispetto all'amichevole di mercoledì, Mancini può contare su Bonucci e Chiellini. I due difensori hanno terminato l'isolamento fiduciario a Torino e sono tornati a Coverciano per aggregarsi al gruppo azzurro. Entrambi dovrebbero partire titolari al centro della difesa. In porta torna Donnarumma. Per quanto riguarda il centrocampo, in regia torna ...

