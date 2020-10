“Poche chiacchiere, speriamo vinca Trump”: il Primato Nazionale è di nuovo in edicola (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – «Trump non è certo il nostro modello, ma speriamo lo stesso che vinca le presidenziali». È questo il messaggio, forte e chiaro, lanciato da Adriano Scianca ai lettori del Primato Nazionale. In vista delle elezioni statunitensi, che si terranno il prossimo 3 novembre, il mensile sovranista ha deciso di dedicare un ampio focus all’argomento: si va da un’analisi del fenomeno Trump (V. Benedetti) al significato che queste elezioni avranno sia per gli Stati Uniti sia per il resto del mondo (G. Taietti), dalla forma pittoresca che hanno assunto le campagne di «The Donald» e di Biden (A. Piscitelli), per arrivare fino alla svolta «keynesiana» della Fed, la Banca centrale Usa (F. Burla). Insomma, un’analisi a tutto campo per spiegare che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – «Trump non è certo il nostro modello, malo stesso chele presidenziali». È questo il messaggio, forte e chiaro, lanciato da Adriano Scianca ai lettori del. In vista delle elezioni statunitensi, che si terranno il prossimo 3 novembre, il mensile sovranista ha deciso di dedicare un ampio focus all’argomento: si va da un’analisi del fenomeno Trump (V. Benedetti) al significato che queste elezioni avranno sia per gli Stati Uniti sia per il resto del mondo (G. Taietti), dalla forma pittoresca che hanno assunto le campagne di «The Donald» e di Biden (A. Piscitelli), per arrivare fino alla svolta «keynesiana» della Fed, la Banca centrale Usa (F. Burla). Insomma, un’analisi a tutto campo per spiegare che ...

