Playoff Euro 2020: eliminata la Bosnia, avanti Ungheria e Slovacchia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si sono giocate oggi le partite valide per i Playoff di Euro 2020. Questi i risultati di stasera: Bosnia-Irlanda del Nord: 1-1 (4-5 dcr). Bulgaria-Ungheria 1-3.Islanda-Romania 2-1.Macedonia-Kosovo 2-1. Norvegia-Serbia: 1-2 dts.Scozia-Israele 0-0 (5-3 dcr).Slovacchia-Irlanda 0-0 (4-2 dcr). Nel pomeriggio, Georgia-Bielorussia: 1-0. Queste le finali in programma il 12 novembre: Irlanda del Nord-SlovacchiaUngheria-IslandaSerbia-ScoziaGeorgia-Macedonia del Nord Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si sono giocate oggi le partite valide per idi. Questi i risultati di stasera:-Irlanda del Nord: 1-1 (4-5 dcr). Bulgaria-1-3.Islanda-Romania 2-1.Macedonia-Kosovo 2-1. Norvegia-Serbia: 1-2 dts.Scozia-Israele 0-0 (5-3 dcr).-Irlanda 0-0 (4-2 dcr). Nel pomeriggio, Georgia-Bielorussia: 1-0. Queste le finali in programma il 12 novembre: Irlanda del Nord--IslandaSerbia-ScoziaGeorgia-Macedonia del Nord Foto: Twitter UefaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

