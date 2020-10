Piazzapulita | anticipazioni 8 ottobre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 8, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la nuova crescita del contagio in Italia e nel mondo e un’inchiesta sulla situazione degli ospedali a Napoli; la crisi economica causata dalla pandemia.: ospiti 8Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti; il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi; il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; il professore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; i giornalisti Giovanni Floris, Tiziana ...