Philip Morris | Hannappel | ' Italia centrale in scelta azienda futuro senza fumo'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Il mondo delle sigarette cresce in percentuale in gran parte del mondo ma crescendo la popolazione mondiale il mercato resta grande e stabile, in realtà la nostra scelta aziendale di un futuro senza fumo è indipendente dal mercato ed è quella di investire e creare alternative alle sigarette tradizionali". E' quanto ha affermato Marco Hannappel, ad e presidente di Philip Morris Italia, all'evento in streaming "Made in Italy - The Restart" organizzato da "Il Sole 24 Ore e "Financial Times", nel focus su ricerca e innovazione. "In questo mondo l'Italia è centralissima, - ha proseguito Hannappel - nel 2016 abbiamo inserito proprio in ...

Il Moat a 5 stelle sui listini americani

In media le azioni della regione viaggiano in linea con il fair value degli analisti di Morningstar, ma è ancora possibile investire in titoli di qualità scambiati a prezzi convenienti.

