Pescatori italiani ostaggio di Haftar, l'armatore: "Non fategli fare la fine dei marò" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Elena Barlozzari L'armatore di uno dei due natanti sequestrati 37 giorni fa dalle autorità della Cirenaica si sfoga ai nostri taccuni: "Ad una settimana dall'incontro con Conte e Di Maio ancora nessuna svolta, il tempo passa, ho il terrore che questo possa diventare un nuovo caso marò" La natura del compromesso che si cela dietro al rilascio dei diciotto Pescatori imprigionati a Bengasi non è chiara neppure a Marco Marrone, armatore di una delle due imbarcazioni di Mazzara del Vallo finite nel mirino delle motovedette libiche. Medinea e Atlantide sono state intercettate lo scorso primo settembre a 38 miglia dalla Cirenaica, roccaforte del generale Khalifa Haftar, il nemico giurato del governo tripolino di Fayez al Sarraj. Non è la prima volta che uomini e mezzi ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Elena Barlozzari L'di uno dei due natanti sequestrati 37 giorni fa dalle autorità della Cirenaica si sfoga ai nostri taccuni: "Ad una settimana dall'incontro con Conte e Di Maio ancora nessuna svolta, il tempo passa, ho il terrore che questo possa diventare un nuovo caso;" La natura del compromesso che si cela dietro al rilascio dei diciottoimprigionati a Bengasi non è chiara neppure a Marco Marrone,di una delle due imbarcazioni di Mazzara del Vallo finite nel mirino delle motovedette libiche. Medinea e Atlantide sono state intercettate lo scorso primo settembre a 38 miglia dalla Cirenaica, roccaforte del generale Khalifa, il nemico giurato del governo tripolino di Fayez al Sarraj. Non è la prima volta che uomini e mezzi ...

