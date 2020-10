“Però…”. Temptation Island, ecco che lavoro fa Antonio Maritato (il fidanzato di Speranza) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra le coppie partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island quella formata da Alberto e Speranza. Fidanzati da 16 anni, i due sono approdati al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore e far capire ad Alberto i sentimenti che prova verso la propria compagna. Nonostante sia trascorso tutto questo tempo, il giovane non riesce ancora ad immaginare un futuro con la ragazza. Speranza aveva timore di partecipare perché “ho paura di perderlo”, aveva dichiarato nel filmato di presentazione del programma e le sue paure sono venute a galla. Già, perché all’interno del villaggio dei fidanzati Alberto si è avvicinato alla single Nunzia scatenando la gelosia e le preoccupazioni di Speranza.



