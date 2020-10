Perché Neymar ha firmato per Puma e cosa ci racconta questa scelta del mondo delle sponsorizzazioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando il mese scorso Neymar Jr. ha firmato un contratto di sponsorizzazione con Puma è diventato il brand ambassador più ricco del mondo del calcio, grazie a un accordo da 25 milioni di euro l’anno. Più del doppio di quel che percepiva da Nike, una cifra superiore perfino ai 19 milioni percepiti da Lionel Messi da adidas e ai 16 che incassa Cristiano Ronaldo da Nike. Il brand tedesco ha scelto di rompere un nuovo record per portare in squadra il talento brasiliano. Solo tre anni prima il Paris Saint-Germain lo aveva reso il calciatore più pagato della storia investendo 222 milioni di euro per portarlo in Francia. Il motivo di queste spese enormi per Neymar è semplice: non è solo uno dei migliori giocatori del mondo, ma è anche ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando il mese scorsoJr. haun contratto di sponsorizzazione conè diventato il brand ambassador più ricco deldel calcio, grazie a un accordo da 25 milioni di euro l’anno. Più del doppio di quel che percepiva da Nike, una cifra superiore perfino ai 19 milioni percepiti da Lionel Messi da adidas e ai 16 che incassa Cristiano Ronaldo da Nike. Il brand tedesco ha scelto di rompere un nuovo record per portare in squadra il talento brasiliano. Solo tre anni prima il Paris Saint-Germain lo aveva reso il calciatore più pagato della storia investendo 222 milioni di euro per portarlo in Francia. Il motivo di queste spese enormi perè semplice: non è solo uno dei migliori giocatori del, ma è anche ...

