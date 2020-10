Perché Louise Glück ha vinto il premio Nobel per la letteratura (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)In un anno in cui i bookmaker davano per favorite diverse scrittrici, fra cui la caraibica Maryse Condé, la canadese Anne Carson e la russa Lyudmila Ulitskaya, ad aggiudicarsi il Nobel per la letteratura 2020 è stata comunque una donna, ma di sicuro non fra le più prevedibili, sempre a parer degli allibratori: Louise Glück (si legge “glik”) è una poetessa statunitense estremamente nota in patria, dove è stata premiata con i principali riconoscimenti letterari nazionali, fra cui il Pulitzer e il National Book Award, ed è stata anche poet laureate (una specie di “poeta ufficiale della nazione”) dal 2003 al 2004. Al di qua dell’oceano, a dire il vero, la sua fama è contenuta, tanto che in Italia sono stati pubblicati solo due delle ... Leggi su wired (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)In un anno in cui i bookmaker davano per favorite diverse scrittrici, fra cui la caraibica Maryse Condé, la canadese Anne Carson e la russa Lyudmila Ulitskaya, ad aggiudicarsi ilper la2020 è stata comunque una donna, ma di sicuro non fra le più prevedibili, sempre a parer degli allibratori:Glück (si legge “glik”) è una poetessa statunitense estremamente nota in patria, dove è stata premiata con i principali riconoscimenti letterari nazionali, fra cui il Pulitzer e il National Book Award, ed è stata anche poet laureate (una specie di “poeta ufficiale della nazione”) dal 2003 al 2004. Al di qua dell’oceano, a dire il vero, la sua fama è contenuta, tanto che in Italia sono stati pubblicati solo due delle ...

