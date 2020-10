“Per Te” è il nuovo singolo di Reverendo Secret (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Per Te” è il nuovo singolo di Reverendo Secret, che dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent ha intrapreso una nuova attività artistica “Per Te” è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret. Il brano inizia in modo soft e leggero per poi aprirsi e svilupparsi in una dimensione carica ed energica… dove il cantautore riesce… L'articolo “Per Te” è il nuovo singolo di Reverendo Secret Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Per Te” è ildi, che dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent ha intrapreso una nuova attività artistica “Per Te” è ildel cantautore. Il brano inizia in modo soft e leggero per poi aprirsi e svilupparsi in una dimensione carica ed energica… dove il cantautore riesce… L'articolo “Per Te” è ildiCorriere Nazionale.

