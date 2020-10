Per l’85% degli italiani torna la paura del Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Balza il numero degli italiani che ora hanno paura per l’emergenza Coronavirus, con l’85% dei cittadini che si dichiara preoccupato o molto preoccupato, in netta inversione di tendenza dopo mesi di fiducia crescente. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixe’ sulla nuova ondata della pandemia in Italia divulgata dopo la proroga dello stato di emergenza con l’adozione di misure piu’ restrittive per i cittadini di fronte all’avanzare del virus. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Balza il numero degli italiani che ora hanno paura per l’emergenza Coronavirus, con l’85% dei cittadini che si dichiara preoccupato o molto preoccupato, in netta inversione di tendenza dopo mesi di fiducia crescente. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixe’ sulla nuova ondata della pandemia in Italia divulgata dopo la proroga dello stato di emergenza con l’adozione di misure piu’ restrittive per i cittadini di fronte all’avanzare del virus.

