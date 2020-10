Pelosi evoca 25/mo emendamento per rimozione Trump (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 8 OTT - La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25mo emendamento della Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 8 OTT - La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy, hato lo spettro del 25modella Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui ...

(ANSA) - WASHINGTON, 8 OTT - La speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha evocato lo spettro del 25mo emendamento della Costituzione americana, quello che contempla il caso in cui ...

Pelosi evoca il 25/mo emendamento per rimuovere Trump, ecco cosa prevede

