Patrizia De Blanck, il dramma della figlia Giada: "Perseguitata da uno stalker…" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giada De Blanck racconta il suo dramma a Storie Italiane Anni fa insieme alla madre Patrizia, Giada De Blanck ha partecipato all'Isola dei Famosi. All'epoca il popolare reality show andava in onda ancora su Rai Due ed era condotta da Simona Ventura. Attualmente la contessa è all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, mentre la congiunta ha rilasciato una lunga intervista televisiva. Infatti, ospite a Storie Italiane, il programma mattutino di Rai Uno presentato da Eleonora Daniele, la ragazza ha reso noto il suo dramma. In poche parole, anni fa è stata perseguitata da uno stalker che è stato condannato a otto mesi di carcere. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l'ex naufraga.

Non lavo un piatto", diceva a Raffaello Tonon. Incredulo. Sbigottito. Ora tutto si ripeta con la contessa Patrizia De Blanck che perde le staffe. "Non sono abituata ad avere alle calcagna qualcuno che ...

Patrizia De Blanck, avete mai visto la figlia Giada?

Dice Giada De Blanck: «Quello che conta di più nella mia vita sono i valori che mi ha trasmesso mia mamma Patrizia e il rapporto meraviglioso che abbiamo, per questo sono stanca degli attacchi ...

Non lavo un piatto", diceva a Raffaello Tonon. Incredulo. Sbigottito. Ora tutto si ripeta con la contessa Patrizia De Blanck che perde le staffe. "Non sono abituata ad avere alle calcagna qualcuno che ...Dice Giada De Blanck: «Quello che conta di più nella mia vita sono i valori che mi ha trasmesso mia mamma Patrizia e il rapporto meraviglioso che abbiamo, per questo sono stanca degli attacchi ...