Parma, ecco Cyprien: "Vieira mi ha detto di mostrare ciò che so fare" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Parma - Wylan Cyprien si è raccontato oggi ai giornalisti presenti nella sua conferenza stampa di presentazione al Parma : "Sono molto impaziente di cominciare questa avventura. Ho già iniziato gli ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- Wylansi è raccontato oggi ai giornalisti presenti nella sua conferenza stampa di presentazione al: "Sono molto impaziente di cominciare questa avventura. Ho già iniziato gli ...

sportli26181512 : #Parma, ecco Cyprien: 'Vieira mi ha detto di mostrare ciò che so fare': Il francese: 'A centrocampo posso giocare p… - CNG_Italia : RT @ASviSItalia: Transizione energetica e opportunità occupazionali con il #GreenNewDeal e il Piano di ripresa e resilienza; a Roma uno spo… - ASviSItalia : Transizione energetica e opportunità occupazionali con il #GreenNewDeal e il Piano di ripresa e resilienza; a Roma… - CiaoEmilia : RT @thetravelnews: Immaginate i Musei Vaticani in miniatura, ed ecco la @PilottaParma, un complesso monumentale che raggruppa più musei e c… - thetravelnews : Immaginate i Musei Vaticani in miniatura, ed ecco la @PilottaParma, un complesso monumentale che raggruppa più muse… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma ecco Parma, ecco Valenti: "Volevo molto l'Europa. Otamendi il mio modello" Tuttosport Parma, Cyprien: "Vieira mi ha detto: 'fai vedere ciò che sai fare'

Liverani mi ha detto di avere fiducia, di pensare positivo ed essere carico per andare in campo". Ecco Mihaila: "Parma scelta per il mio futuro" Anche Valentin Mihaila si è fatto conoscere dal mondo ...

Chiesa, Kulusevski, Dybala, Morata e Cristiano, in 5 per 4 maglie: come giocherà la Juve?

Andrea Pirlo per la sua Juventus avrà a disposizione una varietà di scelta offensiva di primissimo livello. Fermo restando il costante impiego di Cr7, attorno al portoghese potranno ruotare giocatori ...

Liverani mi ha detto di avere fiducia, di pensare positivo ed essere carico per andare in campo". Ecco Mihaila: "Parma scelta per il mio futuro" Anche Valentin Mihaila si è fatto conoscere dal mondo ...Andrea Pirlo per la sua Juventus avrà a disposizione una varietà di scelta offensiva di primissimo livello. Fermo restando il costante impiego di Cr7, attorno al portoghese potranno ruotare giocatori ...