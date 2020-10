Parma, Cyprien: «Amo le sfide. Infortunio? Sono pronto a rientrare» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Wylan Cyprien, nuovo centrocampista del Parma, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione Wylan Cyprien ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del nuovo centrocampista del Parma riportate da TMW. RUOLO – «Ho iniziato a giocare a centrocampo, prima più indietro e poi più avanti. Il mio desiderio è cercare di fare più gol, ma più che il ruolo mi interessa essere utile alla squadra. Il campionato italiano? Sono cresciuto in una generazione che seguiva la A come grande campionato, voglio partecipare e incontrare grandi squadre». OBIETTIVI – «Io Sono una persona che tendenzialmente ama le sfide. Ancora non mi conoscete e non ho mostrato questo mio tratto. A Nizza ho avuto una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Wylan, nuovo centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione Wylanha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del nuovo centrocampista delriportate da TMW. RUOLO – «Ho iniziato a giocare a centrocampo, prima più indietro e poi più avanti. Il mio desiderio è cercare di fare più gol, ma più che il ruolo mi interessa essere utile alla squadra. Il campionato italiano?cresciuto in una generazione che seguiva la A come grande campionato, voglio partecipare e incontrare grandi squadre». OBIETTIVI – «Iouna persona che tendenzialmente ama le. Ancora non mi conoscete e non ho mostrato questo mio tratto. A Nizza ho avuto una ...

Fantacalcio : Parma, Cyprien: 'Pronto per la Serie A. Vi dico il mio ruolo e la mia condizione' - RobertoVeronic2 : RT @ParmaLiveTweet: Forze fresche per il Parma dei giovani: Cyprien e Mihaila si presentano, la photogallery - 19miktul : RT @ParmaLiveTweet: Forze fresche per il Parma dei giovani: Cyprien e Mihaila si presentano, la photogallery - ParmaLiveTweet : Forze fresche per il Parma dei giovani: Cyprien e Mihaila si presentano, la photogallery - sportli26181512 : #Parma, ecco Cyprien: 'Vieira mi ha detto di mostrare ciò che so fare': Il francese: 'A centrocampo posso giocare p… -