Parigi vicina al collasso sanitario: torna la paura in Francia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Entro la fine di ottobre, nella Ile de France il 100% dei posti in terapia intensiva potrebbe essere occupato da pazienti positivi al coronavirus, secondo le stime riportate dalla testata giornalistica francese Le Monde e riferite dal massimo organo di sanità della regione francese. A preoccupare non sono soltanto i numeri degli ultimi giorni costantemente sopra … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 8 ottobre 2020) Entro la fine di ottobre, nella Ile de France il 100% dei posti in terapia intensiva potrebbe essere occupato da pazienti positivi al coronavirus, secondo le stime riportate dalla testata giornalistica francese Le Monde e riferite dal massimo organo di sanità della regione francese. A preoccupare non sono soltanto i numeri degli ultimi giorni costantemente sopra … InsideOver.

