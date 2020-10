Paolo Del Debbio dimagrito, paura per la sua salute: ecco cosa gli è successo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tutti preoccupati per le condizioni di salute del conduttore tv Paolo Del Debbio, visibilmente dimagrito. Il particolare a cui nessuno ha pensato. Paolo del Debbio ieri e oggiQuel particolare a cui nessuno ha pensato. Paolo Del Debbio è tornato a condurre Diritto e rovescio, ma sin dalla sua prima apparizione post pausa estiva, ha messo in subbuglio tutti i suoi fedeli telespettatori. Il Del Debbio paffuttello e con la pancia che ricordavamo in giro per le strade dell’Italia intera, non c’era più: al suo posto un fisico asciutto, al limite dell’emaciato, la barba incolta, i vestiti larghi. Tutti hanno pensato subito che il conduttore fosse malato e dunque dimagrito: 22 ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tutti preoccupati per le condizioni didel conduttore tvDel, visibilmente. Il particolare a cui nessuno ha pensato.delieri e oggiQuel particolare a cui nessuno ha pensato.Delè tornato a condurre Diritto e rovescio, ma sin dalla sua prima apparizione post pausa estiva, ha messo in subbuglio tutti i suoi fedeli telespettatori. Il Delpaffuttello e con la pancia che ricordavamo in giro per le strade dell’Italia intera, non c’era più: al suo posto un fisico asciutto, al limite dell’emaciato, la barba incolta, i vestiti larghi. Tutti hanno pensato subito che il conduttore fosse malato e dunque: 22 ...

MinisteroSalute : Abbattere i muri del pregiudizio nei confronti di coloro che soffrono di disturbi mentali è il messaggio di 'Si Cur… - matteosalvinimi : Ora in onda su Rete 4 con Paolo Del Debbio, chi mi fa compagnia? Un abbraccio Amici. #DrittoeRovescio… - repubblica : Oggi su Rep: ?? La prima volta del Mose. Arriva l’acqua alta, ma Venezia è salva [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI] - MicheleCavedoni : RT @FimpP: Congresso Nazionale Fimmg: FIMP è presente, con il Presidente Paolo Biasci. In attesa del Ministro @robersperanza #iocisono #fim… - zazoomblog : Paolo Del Debbio malato? Cambia look e dimagrisce tanto. Il motivo - #Paolo #Debbio #malato? #Cambia -