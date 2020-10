zazoomblog : Pantani la salita di Piancavallo sua per sempre: la data della cerimonia - #Pantani #salita #Piancavallo #sempre: - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #piancavallo, la salita dedicata a Pantani: anche la madre alla cerimonia - Gazzettino : #piancavallo, la salita dedicata a Pantani: anche la madre alla cerimonia - BagnusPiera : @CucchiRiccardo @enr_gav @RaiSport #Pantani nel cuore ad ogni salita, con o senza bici, ma con la sua stessa determinazione - Daniele64181695 : @CucchiRiccardo @RaiSport Pantani il mio mito ,lo piango ancora. Indimenticabile.Ha scritto pagine indelebili del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pantani salita

Il Gazzettino

A 16 anni dalla scomparsa del “Pirata”, il film ‘Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione’, in sala il 12, 13 ...Marco Pantani non era solo nella sua stanza quando è morto, il 14 febbraio 2004. E non si era chiuso in camera per disperazione, vinto dalla depressione: dalla stanza del residence Le Rose ...