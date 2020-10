Panagiotis Kone si ritira | l’annuncio a mezzo social – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020)annuncia il suo ritiro dal calcio giocato: in Serie A ha giocato con Bologna, Fiorentina e Udinese –annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Ecco il suo annuncio su Instagram. «Tutto è iniziato con la voglia di essere un grande calciatore, avendo ottenuto molto e superato diversi ostacoli negli ultimi 16 anni ho deciso di chiudere la mia carriera da giocatore, come una persona che non smette mai di sognare e di fissare nuovi traguardi, insieme alla mia passione per questo sport. Sono davvero entusiasta e onorato di poter iniziare un nuovo capitolo, la strada per diventare allenatore. Grato per tutti i ricordi, lezioni, vittorie e sconfitte, infortuni, allenatori, staff, compagni di squadra, tifosi, amici, la famiglia in quanto hanno contribuito ...