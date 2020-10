"Palamara via dalla magistratura". La richiesta del pg della Cassazione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rimozione dall’ordine giudiziario: la sanzione massima per un magistrato. La procura generale della Cassazione chiede Luca Palamara non vesta mai più la toga, perché i fatti che gli vengono contestati sono di “elevatissima gravità”. La richiesta è arrivata nel primo pomeriggio, nell’udienza disciplinare davanti al Consiglio superiore per la magistratura. Ha parlato per ore l’avvocato generale Pietro Gaeta, illustrando punto per punto le ragioni che hanno portato all’incolpazione - questo il termine utilizzato per i procedimenti davanti al Csm - dell’ex presidente dell’Anm. Palamara, già consigliere a Palazzo dei Marescialli, nonché leader di Unicost, la corrente centrista delle toghe, è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rimozione dall’ordine giudiziario: la sanzione massima per un magistrato. La procura generalechiede Lucanon vesta mai più la toga, perché i fatti che gli vengono contestati sono di “elevatissima gravità”. Laè arrivata nel primo pomeriggio, nell’udienza disciplinare davanti al Consiglio superiore per la. Ha parlato per ore l’avvocato generale Pietro Gaeta, illustrando punto per punto le ragioni che hanno portato all’incolpazione - questo il termine utilizzato per i procedimenti davanti al Csm - dell’ex presidente dell’Anm., già consigliere a Palazzo dei Marescialli, nonché leader di Unicost, la corrente centrista delle toghe, è ...

