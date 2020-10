Outriders ha finalmente una data di uscita ufficiale e un nuovissimo trailer

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Square Enix è lieta di annunciare che, lo sparatutto GdR dove la sopravvivenza esige brutalità di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e Bulletstorm, e Square Enix External Studios, gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause, sarà pubblicato il 2 febbraio 2021.sarà pienamente compatibile per il cross-play su tutte le piattaforme, per cui i giocatori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Stadia potranno giocare assieme a prescindere dal sistema utilizzato. I giocatori che acquisterannoper le console della generazione attuale riceveranno un potenziamento gratuito dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5. Anche i giocatori Xbox One riceveranno un potenziamento gratuito dalla versione Xbox One a quella Xbox ...