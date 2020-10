Orsi in Trentino, Enpa e Oipa ricorreranno al consiglio di stato contro l’ordinanza del Tar di Trento che respinge il ricorso delle associazioni a tutela dell’orsa JJ4 e dei suoi cuccioli (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Enpa e l’Oipa ricorreranno congiuntamente al consiglio di stato contro l’ordinanza del Tar di Trento che oggi ha rigettato il ricorso presentato dalle associazioni animaliste che chiedeva la sospensione dell’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ordina la captivazione dell’orsa JJ4, madre di tre cuccioli. «Auspichiamo che, dato che siamo alla vigilia della stagione del letargo e che JJ4 è una mamma di tre cuccioli ancora dipendenti, considerando inoltre, come da report dei Carabinieri Forestali e Ispra inviati dal Ministero ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’e l’congiuntamente aldil’ordinanza del Tar diche oggi ha rigettato ilpresentato dalleanimaliste che chiedeva la sospensione dell’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di, Maurizio Fugatti, che ordina la captivazione dell’orsa JJ4, madre di tre. «Auspichiamo che, dato che siamo alla vigilia della stagione del letargo e che JJ4 è una mamma di treancora dipendenti, considerando inoltre, come da report dei Carabinieri Forestali e Ispra inviati dal Ministero ...

fattoquotidiano : Orsi in Trentino, la Procura apre un’altra inchiesta dopo il rapporto sul Casteller: si indaga per maltrattamento d… - enpaonlus : Trentino, Enpa: Bene revoca ordinanza su cattura orsi - LaStampa : Orsi in Trentino, Fugatti revoca l’ordinanza di cattura ad Andalo e Dimaro. Soddisfazione degli animalisti… - AgenziaOpinione : Enpa e Oipa * ORSI TRENTINO: « RICORRERemo AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO L’ORDINANZA DEL TAR DI TRENTO » (in allegat… - CorriereQ : ORSI TRENTINO. L’ENPA E L’OIPA RICORRERANNO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO L’ORDINANZA DEL TAR DI TRENTO CHE RESPINGE… -