Opel Mokka, lo spartiacque (anche) a elettroni. Al via gli ordini in Italia (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Rappresenta uno spartiacque: ci sarà un prima della Opel Mokka e un dopo”. Così Andrea Leandri, direttore marketing di Opel Italia, in occasione del lancio Italiano del B-suv, che segna il debutto di una nuova cifra stilistica del marchio, dentro e fuori. Rimane di impronta tedesca, ma la Germania che si vuole comunicare è quella di Berlino, meno normale e più originale. Un’auto, continua Leandri, “che è un prodotto urbano storicamente più vicino a clienti qualificati, con una percentuale elevata di single e profili più vicini ai marchi premium rispetto ai generalisti di volume. Mokka può portare Opel ad ampliare la platea di clienti perché genera un comportamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Rappresenta uno: ci sarà un prima dellae un dopo”. Così Andrea Leandri, direttore marketing di, in occasione del lanciono del B-suv, che segna il debutto di una nuova cifra stilistica del marchio, dentro e fuori. Rimane di impronta tedesca, ma la Germania che si vuole comunicare è quella di Berlino, meno normale e più originale. Un’auto, continua Leandri, “che è un prodotto urbano storicamente più vicino a clienti qualificati, con una percentuale elevata di single e profili più vicini ai marchi premium rispetto ai generalisti di volume.può portaread ampliare la platea di clienti perché genera un comportamento ...

