Omicidio Yara: la sorella di Massimo Bossetti cambia cognome per la vergogna, lui reagisce male… (Di giovedì 8 ottobre 2020) Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’Omicidio di Yara Gambirasio, ha scritto una lettera a ‘Telelombardia’ dopo aver appreso che la sorella Laura Letizia ha avviato l’iter per il cambiamento di cognome. La missiva è stata indirizzata al conduttore di ‘Iceberg Lombardia’, Marco Oliva. Massimo Bossetti risponde con amarezza “Ho seguito la sua trasmissione – scrive Bossetti -. Le confido che non ha senso continuare a reagire alle provocazioni. Le mie parole sono schiette e sincere: ritengo che tutto sia stato pianificato come un gesto violento seguito da una sorta di provocazione nei miei confronti”. “Questa provocazione – sottolinea ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020), condannato in via definitiva per l’diGambirasio, ha scritto una lettera a ‘Telelombardia’ dopo aver appreso che laLaura Letizia ha avviato l’iter per ilmento di. La missiva è stata indirizzata al conduttore di ‘Iceberg Lombardia’, Marco Oliva.risponde con amarezza “Ho seguito la sua trasmissione – scrive-. Le confido che non ha senso continuare a reagire alle provocazioni. Le mie parole sono schiette e sincere: ritengo che tutto sia stato pianificato come un gesto violento seguito da una sorta di provocazione nei miei confronti”. “Questa provocazione – sottolinea ...

nonela_radio : Omicidio Yara, la sorella di Bossetti vuole cambiare cognome - magicaGrmente22 : Yara e famiglia meriterebbero silenzio e rispetto esattamente come Roberta. Purtroppo le vittime non possono più ur… - TerlizziGerardo : RT @ilgiornale: Laura Bossetti, sorella di Massimo Bossetti, il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha ann… - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: Laura Bossetti, sorella di Massimo Bossetti, il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha ann… - ilgiornale : Laura Bossetti, sorella di Massimo Bossetti, il muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Yara Omicidio Yara: la sorella di Massimo Bossetti cambia cognome per la vergogna, lui reagisce... Il Secolo d'Italia Caso Yara, Bossetti: “Mia sorella cambia cognome? Gesto violento”

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha scritto una lettera a ‘Telelombardia’ dopo aver appreso che la sorella Laura Letizia ha avviato l’iter per il cambi ...

Yara, la sorella di Bossetti cambia cognome: «Non riesco a nominare mio fratello»

La sorella di Massimo Bossetti cambia cognome. In un'intervista a Quarto Grado, Laura Letizia Bossetti ha dichiarato: «Nei prossimi mesi cambierò il mio cognome, non riesco ...

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha scritto una lettera a ‘Telelombardia’ dopo aver appreso che la sorella Laura Letizia ha avviato l’iter per il cambi ...La sorella di Massimo Bossetti cambia cognome. In un'intervista a Quarto Grado, Laura Letizia Bossetti ha dichiarato: «Nei prossimi mesi cambierò il mio cognome, non riesco ...