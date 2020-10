Oggi è la giornata Mondiale della Posta: storia e importanza di questa importante ricorrenza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi, 9 ottobre, si celebra la giornata Mondiale della Posta e ricorda l’istituzione dell’Unione Postale universale (UPU), del 9 ottobre 1874 a Berna, in Svizzera. “L’UPU, agenzia delle Nazioni Unite per il settore Postale, si è costituita nel 1874, quando i rappresentanti di 22 nazioni hanno firmato a Berna il trattato istitutivo dell’Unione Generale delle Poste, diventata quattro anni più tardi Unione Postale Universale, con il compito di assicurare e gestire il sistema Mondiale degli scambi Postali, finanziari ed elettronici nei 192 Paesi membri riconosciuti dalle Nazioni Unite“, si legge sul sito delle poste italiane. Il World Post Day è stato proclamato ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020), 9 ottobre, si celebra lae ricorda l’istituzione dell’Unionele universale (UPU), del 9 ottobre 1874 a Berna, in Svizzera. “L’UPU, agenzia delle Nazioni Unite per il settorele, si è costituita nel 1874, quando i rappresentanti di 22 nazioni hanno firmato a Berna il trattato istitutivo dell’Unione Generale delle Poste, diventata quattro anni più tardi Unionele Universale, con il compito di assicurare e gestire il sistemadegli scambili, finanziari ed elettronici nei 192 Paesi membri riconosciuti dalle Nazioni Unite“, si legge sul sito delle poste italiane. Il World Post Day è stato proclamato ...

