Nutella fondente Ferrero presto in Italia: cosa c'è di vero (Di giovedì 8 ottobre 2020) Circola da diversi giorni su Internet, dopo aver spopolato sui social e le chat più conosciute, l'immagine di un barattolo di Nutella Ferrero diverso da quello che siamo abituati a vedere sugli scaffali dei nostri supermercati. La grafica è simile ma il colore dell'etichetta (e del contenuto) è più scuro. La foto, diventata virale in pochissimo tempo, è stata accompagnata da messaggi e post di presentazione tutti più o meno simili che, in concreto, annunciavano l'arrivo imminente della Nutella fondente in Italia. Ad oggi, però, l'azienda non ha mai confermato il lancio del prodotto, pertanto, quella che sta circolando sul web non è altro che una fake news. Da dove è partito tutto L'immagine che sta girando, di ...

