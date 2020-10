Nuovo Dpcm, come comportarsi in famiglia: le raccomandazioni del premier Conte (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021, obbligo di mascherine ovunque, anche all’aperto, a meno che non ci si trovi in montagna o in campagna. Il Nuovo Dpcm approvato e firmato ieri pomeriggio in Cdm è stato illustrato dal premier Giuseppe Conte, che ai piedi di Palazzo Chigi ha elencato le novità del Nuovo decreto. L’impennata di contagi fatta registrare nella giornata di ieri non ha stravolto per ora i piani del governo, che dovrebbe aspettare ancora alcune settimane prima di arrivare a imporre la chiusura anticipata di bar, ristoranti e locali notturni. Un’eventualità che verrà presa in considerazione nel caso in cui continuasse il trend negativo della curva epidemiologica. Non è specificato nel Nuovo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021, obbligo di mascherine ovunque, anche all’aperto, a meno che non ci si trovi in montagna o in campagna. Ilapprovato e firmato ieri pomeriggio in Cdm è stato illustrato dalGiuseppe, che ai piedi di Palazzo Chigi ha elencato le novità deldecreto. L’impennata di contagi fatta registrare nella giornata di ieri non ha stravolto per ora i piani del governo, che dovrebbe aspettare ancora alcune settimane prima di arrivare a imporre la chiusura anticipata di bar, ristoranti e locali notturni. Un’eventualità che verrà presa in considerazione nel caso in cui continuasse il trend negativo della curva epidemiologica. Non è specificato nel...

