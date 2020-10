Nuovo decreto, Conte: “Mascherina all’aperto sempre o rischiamo altre restrizioni” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovo decreto, Conte. Il presidente del Consiglio Conte ha illustrato il Contenuto dell’ultimo decreto ancti Covid, che prevede, oltre alla proroga dello stato d’emergenza fino a 31 gennaio 2021, l’obbligo di mascherine ovunque: “Le mascherine bisogna portarle sempre con sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle sempre, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali”. Dopo l’approvazione del Nuovo decreto, che proroga fino al 15 ottobre le disposizioni Contenute nel dpcm del 7 settembre scorso, in scadenza oggi, il presidente del ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020). Il presidente del Consiglioha illustrato ilnuto dell’ultimoancti Covid, che prevede, oltre alla proroga dello stato d’emergenza fino a 31 gennaio 2021, l’obbligo di mascherine ovunque: “Le mascherine bisogna portarlecon sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali”. Dopo l’approvazione del, che proroga fino al 15 ottobre le disposizioninute nel dpcm del 7 settembre scorso, in scadenza oggi, il presidente del ...

