Nuova rivelazione su Amy Coney Barrett: “Faceva parte di gruppi fondamentalisti cristiani” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Spunta una Nuova rivelazione su Coney Barrett, la giudice nominata dal presidente Trump per prendere il posto della defunta Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. Secondo il Washington Post infatti la 48 enne giudice ultra conservatrice avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel gruppo fondamentalista cristiano People of Praise, famoso perché i suoi membri credono in fenomeni sovrannaturali guidati dallo Spirito Santo come guarigioni miracolosi e profezie. LEGGI ANCHE > Kamala Harris contro la nomina di Coney Barrett: “Un’offesa al ricordo di Ruth Bader Ginsburg” La Nuova rivelazione su Coney Barrett e le conferma dei suoi legami con i fondamentalisti cristiani ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Spunta unasu, la giudice nominata dal presidente Trump per prendere il posto della defunta Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. Secondo il Washington Post infatti la 48 enne giudice ultra conservatrice avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel gruppo fondamentalista cristiano People of Praise, famoso perché i suoi membri credono in fenomeni sovrannaturali guidati dallo Spirito Santo come guarigioni miracolosi e profezie. LEGGI ANCHE > Kamala Harris contro la nomina di: “Un’offesa al ricordo di Ruth Bader Ginsburg” Lasue le conferma dei suoi legami con icristiani ...

