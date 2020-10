Novara, ufficiale il rinnovo triennale di Bove (Di giovedì 8 ottobre 2020) Novara - Davide Bove scenderà ancora in campo con i colori del Novara per le stagioni che verranno: il roccioso difensore classe 1998, che possiede anche passaporto statunitense, ha firmato un rinnovo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- Davidescenderà ancora in campo con i colori delper le stagioni che verranno: il roccioso difensore classe 1998, che possiede anche passaporto statunitense, ha firmato un...

Ultime Notizie dalla rete : Novara ufficiale Novara, ufficiale il rinnovo triennale di Bove Corriere dello Sport.it Novara, rinnovo fino al 2023 per il difensore Davide Bove

Con un post sulla propria pagina Facebook il Novara ha comunicato il rinnovo triennale del difensore classe 1998 Davide Bove. Il giocatore, prodotto del.

Covid-19, una nuova vittima nel Biellese

BIELLA – C’è una nuova vittima, sale a 210 il numero dei biellesi morti dopo aver contratto il Covid-19. E’ quanto si apprende dal bollettino ufficiale diffuso nel pomeriggio di oggi dall’Unità di Cri ...

