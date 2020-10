"Non sono così stupido da farmi il vaccino anti-influenzale a ottobre": Feltri spiazza la Merlino in diretta (Di giovedì 8 ottobre 2020) "L'Italia è un fiore all'occhiello". Vittorio Feltri, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, spiazza tutti difendendo l'operato del governo di Giuseppe Conte sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Non posso dire che questo governo ha agito male, mettetevi queste mascherine e non rompete più le scatole". La Merlino lo pungola: "Scusa Vittorio, sei riuscito a farti anche il vaccino anti-influenzale che non si trova da nessuna parte?". "Non sono così stupido da farlo in ottobre - la spiazza il direttore di Libero -, aspetto novembre per farmelo, così avrò la copertura fino a oltre gennaio, perché dura tre mesi". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) "L'Italia è un fiore all'occhiello". Vittorio, in collegamento con Myrtaa L'Aria che tira,tutti difendendo l'operato del governo di Giuseppe Conte sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Non posso dire che questo governo ha agito male, mettetevi queste mascherine e non rompete più le scatole". Lalo pungola: "Scusa Vittorio, sei riuscito a farti anche ilche non si trova da nessuna parte?". "Nonda farlo in- lail direttore di Libero -, aspetto novembre per farmelo,; avrò la copertura fino a oltre gennaio, perché dura tre mesi". ...

ladyonorato : Quindi le cure ci sono e gli anziani sopravvivono... (per chi ancora non l’avesse chiaro) - _Carabinieri_ : Roma, #7ottobre 1943: oltre 2000 #Carabinieri vengono deportati dai nazisti, per timore della loro opposizione al r… - alexbarbera : Ricapitolando: ieri 3.678 casi di “nuovi casi” in un giorno. Sono i numeri di aprile, ma allora c’erano quasi quatt… - Camillamariani4 : @silviasilvierba Non ci posso credere..Che pubblicazioni sono? Se puoi - FrancescaJuve2 : 'La Juventus non è solo la mia squadra del cuore.Non sono solo un tifoso mi sento un suo amante.Con la Juve sono cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Gli ospedali non sono pronti per la seconda ondata Covid L'HuffPost Nel 2019 Il numero di migranti internazionali è aumentato attestandosi a 272 milioni

Presentato il XXIX Rapporto immigrazione "Conoscere per Comprendere" di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Nel 2019 Il numero di migranti internazionali è pari al 3,5% della popolazione mondiale ...

tom cruise al policlinico

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...

Presentato il XXIX Rapporto immigrazione "Conoscere per Comprendere" di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Nel 2019 Il numero di migranti internazionali è pari al 3,5% della popolazione mondiale ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...