Non si arresta l'aumento dei contagi da Coronavirus. 4.458 i casi registrati nelle ultime 24 ore, 22 i morti. In crescita anche i ricoverati con sintomi

Non si ferma l'aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. I nuovi casi isolati nelle ultime 24 ore sono 4.458 (ieri erano 3.678) a fronte di 128.098 tamponi. Calano i decessi, 22 rispetto ai 31 di mercoledì. Gli attualmente positivi sono 65.992 (+3.376), in crescita anche i ricoverati con sintomi 3.925 (+143), di questi 358 (+21) si trovano in terapia intensiva. Sono 61.669, invece, i malati in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Gli aumenti maggiori di casi in Campania (757), Lombardia (683), Veneto (491).

Ultime Notizie dalla rete : Non arresta Non si arresta l'aumento dei contagi da Coronavirus. 4.458 i casi registrati nelle ultime 24 ore, 22 i morti. In crescita anche i ricoverati con sintomi LA NOTIZIA Enna, disabile malata di Coronavirus violentata è incinta: arrestato un operatore della struttura

Enna, disabile malata di covid violentata: arrestato dipendente della struttura ... per gli operatori sanitari delle strutture private: "Non esistono medici di serie A o B, questo è un ...

Sparatoria Gela, operato ferito: non estratto proiettile

Non potra’ essere estratto il proiettile che ha colpito il ... A sparare e’ stato un uomo di Gela di 34 anni, Paolo Quinto Di Giacomo, arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio e porto ...

