Non è vero che il «ministro della Cultura vuole coprire la nudità nei musei per non offendere» l’Islam (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 4 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un quadro che raffigura una donna senza vestiti mentre muove un passo con lo sguardo chino. Accompagna il ritratto questo testo: «Siccome il ministro della Cultura vuole coprire la nudità nei musei per non “offendere” il pudore dei musulmani propongo di condividere sui social foto di statue e opere d’arte». Il riferimento è all’approvazione da parte del Parlamento italiano della Convenzione di Faro – provvedimento che riguarda il tema del patrimonio Culturale e della sua eredità – e alla critiche mosse da diversi esponenti di partiti di destra (ad ... Leggi su facta.news (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il 4 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un quadro che raffigura una donna senza vestiti mentre muove un passo con lo sguardo chino. Accompagna il ritratto questo testo: «Siccome illa nudità neiper non “” il pudore dei musulmani propongo di condividere sui social foto di statue e opere d’arte». Il riferimento è all’approvazione da parte del Parlamento italianoConvenzione di Faro – provvedimento che riguarda il tema del patrimoniole esua eredità – e alla critiche mosse da diversi esponenti di partiti di destra (ad ...

