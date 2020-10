Nobel per la letteratura. Vince Louise Glück. Ecco chi erano i candidati e quali i pronostici (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Nobel alla letteratura va a Louise Glück. Insieme a lei, quest’anno, era candidata anche un’italiana. Si tratta della scrittrice siciliana Giovanna Giordano, che ha annunciato di essere stata candidata al premio da una delle quattro maggiori Università della Svezia. Giovanna Giordano è autrice di 3 romanzi, pubblicati da Marsilio. “Trentaseimila giorni”, “Un volo magico”, e “Il mistero di Lithian”. Vincitrice per due volte del premio “Sciascia”, la scrittrice ha dichiarato: “La vita è piena di sorprese, riesce sempre a stupirti. Tutto può succedere. Ho ragione a credere nell’impossibile“. Le altre candidate in rosa erano Maryse Condè, Anne Margaret Atwood e la poetessa Anne Carson. Secondo ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilallava aGlück. Insieme a lei, quest’anno, era candidata anche un’italiana. Si tratta della scrittrice siciliana Giovanna Giordano, che ha annunciato di essere stata candidata al premio da una delle quattro maggiori Università della Svezia. Giovanna Giordano è autrice di 3 romanzi, pubblicati da Marsilio. “Trentaseimila giorni”, “Un volo magico”, e “Il mistero di Lithian”. Vincitrice per due volte del premio “Sciascia”, la scrittrice ha dichiarato: “La vita è piena di sorprese, riesce sempre a stupirti. Tutto può succedere. Ho ragione a credere nell’impossibile“. Le altre candidate in rosaMaryse Condè, Anne Margaret Atwood e la poetessa Anne Carson. Secondo ...

